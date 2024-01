SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, de 49 anos, segue internada em estado estável no Instituto do Coração de São Paulo, segundo boletim médico divulgado neste domingo (28).

A ministra foi internada por alteração da pressão arterial. Ela ainda está em observação para continuidade do acompanhamento clínico e realização de exames.

Segundo o boletim, os resultados até o momento estão dentro da normalidade. Guajajara é acompanhada pelos cardiologistas Iascara Wozniak de Campos e Sérgio Timerman.

A ministra passou mal durante uma agenda em Brasília na última quinta-feira (25), de acordo com a assessoria de imprensa. Ela estava em uma oficina realizada no Ministério do Meio Ambiente quando precisou de um atendimento médico emergencial.

Guajajara foi internada no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo (USP) na sexta-feira (26) por estar tendo picos de pressão alta. Os médicos recomendaram a internação em São Paulo para a realização de uma bateria de exames.

A ministra deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), em Brasília, e depois seguiu para São Paulo. Todas as agendas da ministra foram canceladas para o fim de semana.