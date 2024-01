SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião caiu na manhã deste domingo (28) de Itapeva, no sul de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Militar, ao menos duas pessoas pessoas morreram.

A aeronave caiu na zona rural do município por volta das 10h36 e a Polícia Militar foi acionada às 11h. O Corpo de Bombeiros apura as circunstâncias do acidente.

O avião teria desintegrado no ar antes de cair em Itapeva. Equipes dos Bombeiros, da Polícia Civil e Militar estão no local.

