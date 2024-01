SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Anitta revelou ao Fantástico, da TV Globo, que terá um desfile próprio na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Anitta desfilará no mesmo dia do desfile das campeãs, marcado para 17 de fevereiro, segundo ela. "No dia 17, desfile das campeãs, antes de as escolas desfilarem, vai ter um desfile meu, meu, só meu. E vai para Globo ao vivo".

A revelação foi durante matéria que mostrava bastidores do "Ensaios de Anitta", em que ela disse que só fará show que estiver "afim". "Só vou sair de casa para o que eu estiver a fim de trabalhar. Esse show do Carnaval eu amo demais [...] Eu estipulei para mim que esse ano eu vou viver o ano mais feliz da minha vida, independente do que [acontecer]. Pode dar tudo errado. Eu vou estar super feliz".