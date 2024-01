SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 27 anos foi morto a facadas, na madrugada do último sábado (27), ao tentar separar uma briga dentro de uma boate, no Setor Calixtolândia, em Anápolis.

Um homem de 38 anos teria se recusado a pagar a conta e os ânimos começaram a se alterar. Nesse momento, a vítima, identificada como Fernando Almeida de Freitas, interveio para amenizar a situação, quando o agressor sacou a faca, que estava na cintura, e passou a esfaqueá-lo. As informações são da Polícia Civil de Goiás.

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o agressor esfaqueia Fernando. Mesmo golpeado, a vítima consegue revidar e dá uma cadeirada na cabeça do suspeito, que desmaiou. Em seguida, o jovem também caiu no chão.

Fernando sofreu ferimentos nos braços e no peito. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Esperança, mas não resistiu e morreu.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para ser submetido a exames e, em seguida, encaminhado para a Central de Flagrantes de Anapólis. Como não teve a identidade divulgada, o UOL não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.