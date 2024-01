SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo de 38 anos foi sequestrado e agredido por ladrões na noite deste domingo (28) em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima foi jogada do próprio automóvel pelos criminosos.

Guardas municipais flagraram carro em alta velocidade após denúncia de populares. Os agentes começaram a perseguir o veículo, quando o automóvel parou em uma avenida e três ocupantes saíram correndo.

Um suspeito, de 32 anos, foi preso. A detenção ocorreu na rua Niterói e o homem teria confessado que o carro foi roubado em uma rua do município e que a vítima foi agredida, além de ter sido "liberada" em um local próximo.

Motorista diz que dois criminosos abriram a porta de trás. A ação ocorreu enquanto a vítima esperava o farol abrir, disse o motorista à TV Globo. Os ladrões já entraram no automóvel "violentos, dando murro na minha cabeça" e, depois, outro criminoso entrou no automóvel no lugar do condutor. "O sangue jorrava. O caminho todo eu com uma faca na cintura e sendo ameaçado. Foi o caminho todo me dando murro na cabeça, dizendo que eu ia virar finado, que eu podia dar tchau para a minha família", acrescentou.

Vítima tentou pular do carro, mas foi contido pelos criminosos. Neste momento, ele ficou pendurado para fora do veículo e gritando por "socorro" enquanto era ameaçado pelos bandidos, contou o motorista ao Balanço Geral (Record TV). Na sequência, a vítima foi jogada, pelos ladrões, para fora do automóvel em alta velocidade. Segundo a Guarda Municipal, o objetivo dos criminosos era levar a vítima para um cativeiro.

O trabalhador, que não teve o nome divulgado, foi socorrido. Ele passou por atendimento médico no Pronto-Socorro Parque Imperial, no município de Barueri. Ele quebrou o braço e levou pontos no rosto e na cabeça, além de estar com escoriações. O veículo e os pertences pessoais dele foram recuperados, mas ficaram apreendidos para perícia.

Exame do IML (Instituto Médico Legal) foi solicitado à vítima. O caso foi registrado no 5ºDP de Osasco como roubo, extorsão, tortura, desobediência e dirigir sem permissão ou habilitação.

"Eles 'falou' mata ele, mata ele. Foi aonde eles preferiram me jogar mesmo. Aí ele [o criminoso que dirigia] pisou no acelerador para jogar com mais gosto. Ele pisando e eu gritando "socorro" no meio da avenida e eu voando assim com o corpo para fora, só os pés me segurando dentro do carro. Aí [me jogaram e] eu saí rolando. O carro estava em alta velocidade. Eu não sei nem com estou vivo", contou a vítima em relato à TV Globo.