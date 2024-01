SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta terça-feira (30) o resultado da primeira chamada de 2024 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa que oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem.

O resultado do Sisu pode ser consultado no Portal Único de Acesso do MEC e nas instituições de ensino nas as quais o candidato se inscreveu.

Os selecionados têm de 1º a 7 de fevereiro para fazer a matrícula.

A partir deste ano, a seleção será única, e não mais semestral. Ao todo, são ofertadas 264.254 vagas em 127 instituições de ensino.

Além disso, o Sisu adotará as novas regras da Lei de Cotas, que reserva 50% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que cursaram o ensino médio em escola pública.

Outra novidade é que a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior que participam do programa. Assim, o candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.

CALENDÁRIO DO SISU 2024

- Resultado da chamada regular: 30.jan

- Matrícula: de 1º a 7.fev, observando dias, horários e locais de atendimento definidos pela instituição escolhida

- Inscrição na lista de espera: de 30.jan às 23h59 de 7.fev