SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF se aproxima do Planalto, Morre o ator Tom Wilkinson, conservadores tentam proteger legado de Bento 16 e outras notícias do dia na Folha para ler no último dia de 2023.

POLÍTICA

PF se aproxima do Planalto, vira trunfo na segurança e amplia área de atuação sob Lula. Corporação aumenta diretorias no governo petista e mira temas de interesse do Executivo.

POLÍTICA

Veja semelhanças e diferenças entre o Lula de 2003 e o de agora em 2023. Presidente mantém jogo duplo na economia, fica mais centralizador e muda relação com STF 20 anos depois.

ILUSTRADA

Morre Tom Wilkinson, ator indicado ao Oscar por 'Conduta de Risco', aos 75. Britânico também foi lembrado pela premiação por 'Entre Quatro Paredes' e venceu o Bafta pelo filme 'Ou Tudo ou Nada'

JOSÉ SIMÃO

José Simão, que faz 80, diz achar difícil satirizar o governo Lula e as minorias. Colunista conta que raiva de Bolsonaro foi o grande motor de seu humor ácido ao longo dos últimos anos de escrita no jornal

MUNDO

Conservadores lutam por legado de Bento 16 um ano após sua morte. Medidas como permissão para bênção de casais de mesmo sexo mobilizam alas ligadas a antecessor de Francisco.

MUNDO

Eleições presidenciais nos EUA prometem 2024 de menos tensões do país com a China. Analistas projetam maior firmeza nas relações, apesar da retórica de campanha; eleger Biden ou Trump faria pouca diferença.

MERCADO

Trabalho invisível mina o potencial das empreendedoras de baixa renda. Cuidar dos filhos, da família e da casa tira tempo de quem já tem poucos recursos e sonha em tocar o próprio negócio.

ECONOMIA

Contrabando adota comboio de motos na ponte da Amizade para driblar repressão. Grupos se unem do lado paraguaio e chegam juntos à aduana brasileira; transporte de mercadorias entre os países em motos custa R$ 10.

TELEVISÃO

Nelson Motta deixa Globo após 15 anos e se despede: 'Estava cansado'. Jornalista tinha coluna semanal no Jornal da

CELEBRIDADES

Navio de Neymar teve show de rapper filho de Marcinho VP; jogador tietou cantor. Rapper Oruam se apresentou no Ney em Alto Mar, que chegou ao fim nesta última sexta-feira (29)