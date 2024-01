SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo começou a emitir nesta semana a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que substitui o RG (Registro Geral) e adota um número de identificação único, padronizado para todo o Brasil, que será o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Segundo o governo federal, o objetivo do documento é acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as possibilidades de fraudes. Além disso, a nova versão possui um QR code que permite atestar sua autenticidade e verificar se o documento foi furtado ou extraviado.

A seguir, tire suas dúvidas sobre o novo documento, que será obrigatório a partir de 2032 com a extinção do RG (Registro Geral).

QUAL A VALIDADE DA CIN?

A validade da CIN é igual à do RG. Para pessoas entre 0 e 12 anos incompletos, o documento tem validade de cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, a validade é de dez anos. Para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.

AO FAZER A CIN, O RG FICA INVÁLIDO?

Não. De acordo com a assessoria de imprensa do governo de São Paulo, ao fazer a CIN, o RG segue válido. Ou seja, até 28 de fevereiro de 2032 ?data limite para a emissão do novo documento? o cidadão seguirá com os dois documentos válidos.

Como ainda faltam mais de oito anos para a nova CIN se tornar obrigatória, o governo diz que não é necessário correr para obter o novo documento.

MEU RG ESTÁ PRESTES A FICAR INVÁLIDO, DEVO FAZER A CIN?

Fica a critério do cidadão. Nesta fase inicial de emissão da CIN, o RG continuará a ser expedido normalmente e será válido até 28 de fevereiro de 2032.

COMO AGENDAR O ATENDIMENTO EM SP?

Nesta primeira fase de emissão do documento, o agendamento para a CIN será feito exclusivamente por meio do aplicativo do Poupatempo.

O QUE É PRECISO LEVAR?

Documento com CPF

Certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia simples)

HÁ OUTROS REQUISITOS?

Ter uma conta Gov.br no nível Prata ou Ouro

Ser maior de 16 anos

Estar em situação regular na Receita Federal (os dados devem ser idênticos aos da certidão de nascimento/casamento)

Não ter outra solicitação da CIN em andamento

NÃO TENHO CONTA NO GOV.BR, COMO FAÇO?

É possível criar a conta pelo aplicativo ou pelo site. No app, para fazer o cadastro, basta clicar no botão "entrar com gov.br". No site, clique no botão "criar conta gov.br" e, em seguida, digite o CPF e siga as orientações para criar sua conta.

QUAL O CUSTO DO DOCUMENTO?

A primeira via da CIN é gratuita.

QUAL É O FORMATO DO DOCUMENTO?

A nova identidade terá uma versão física e outra digital. O modelo físico pode ser em papel ou em policarbonato (plástico) ?em São Paulo, por enquanto, os documentos estão sendo emitidos em papel.

COMO OBTER A CIN DIGITAL?

Com o documento impresso em mãos, é possível acessar aplicativo Gov.br para baixar a CIN em formato digital. Para isso, após o login, basta localizar o ícone Carteira de Documentos na tela inicial, clicar no botão +, escolher Carteira de Identidade e ir em Adicionar Documento.

QUAIS POSTOS EMITEM O DOCUMENTO EM SP?

A implantação no estado será gradual e, atualmente, ocorre em um projeto piloto em nove pontos:

Capital:

Poupatempo Itaquera (av. do Contorno, 60, Cidade A E Carvalho)

Poupatempo Lapa (rua do Curtume, s/nº)

Poupatempo Santo Amaro (rua Amador Bueno, 229, 2º andar)

Poupatempo Sé (rua do Carmo, s/nº)

Descomplica São Miguel (rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76, Vila Jacuí)

Outras cidades:

Poupatempo Guarulhos (no Internacional Shopping)

Poupatempo Caieiras (rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394, centro)

IIRGD Barueri (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, centro)

Atende Fácil de São Caetano do Sul (rua Major Carlos Del Prete, 651, centro)