SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e o marido ficou ferido após um acidente de carro nesta terça-feira (30) na rodovia BR-174, próximo ao município de Figueirópolis d'Oeste (MT).

A engenheira Fernanda Francischeti da Silva, 27, e Diogo Milke, 33, bateram contra uma árvore. O homem, que dirigia a caminhonete, perdeu o controle da direção e saiu da pista, segundo a Polícia Civil.

Fernanda ficou presa nas ferragens do carro e morreu no local. Os bombeiros fizeram a retirada do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Cáceres.

O marido foi levado para o Hospital Vale do Guaporé. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Rodoviária Federal realizou o primeiro atendimento. O acidente aconteceu próximo ao bairro Vila Cardoso, no KM 220 da rodovia.

Fernanda também já fez parte da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.