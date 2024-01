BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Ricardo Lewandowski, decidiu mater no cargo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira. Ele está no posto desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com isso, o novo ministro mantém indicados da gestão passada tanto na PRF quanto na PF (Polícia Federal), uma vez que Andrei Passos também continuará -o último é visto como indicação pessoal de Lula.

A ideia da equipe de Lewandowski é manter parte da equipe do antecessor Flávio Dino e remanejar algumas pessoas, com intuito de dar continuidade à gestão.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, entre as atribuições do novo novo ministro da Justiça está a de decidir se mantém ou não a portaria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que dá poderes para a instituição atuar fora das rodovias, a exemplo de ações em favelas.

Integrantes da equipe do ministro consideram a medida problemática porque pode extrapolar as atribuições constitucionais da PRF, que delimitam a atuação do órgão às estradas federais. Por isso, a tendência é que o ato seja alvo de análise.

Pessoas próximas a Lewandowski citam que juízes estaduais têm requisitado a polícia rodoviária para cumprir diligências e avaliam que isso não é atribuição da PRF. Membros da equipe temem que essas ações sejam anuladas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) pelo uso inadequado da força.

Outro nome escolhido foi o do procurador André de Albuquerque Garcia para assumir a Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Garcia atualmente chefia a Secretaria da Justiça do estado do Espírito Santo.

"Já vínhamos conversando há duas semanas, culminou com o convite feito pelo ministro. Muito me honrou e eu aceitei. É um governo de continuidade, portanto, acredito que diante das conversas que foram feitas, foi tratada essa questão [de continuidade] com muita tranquilidade porque se trata do mesmo governo", disse.