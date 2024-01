SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima que o Carnaval 2024 movimente R$ 9 bilhões acima da média de faturamento do turismo, valor 10% mais alto do que o registrado em 2023.

O campeão de faturamento das atividades turísticas no mês do carnaval deve ser São Paulo, com expectativa de R$ 16,3 bilhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 5,3 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 5,2 bilhões. Bahia e Rio Grande do Sul têm previsão de R$ 2,7 bilhões.

Os três estados que lideram a projeção de crescimento do setor são Minas Gerais (20,2%), Paraná (14,5%) e Rio Grande do Sul (12,2%). O faturamento deve superar o patamar anterior à pandemia de covid-19.

"A profissionalização da atividade do turismo nos últimos anos, além da maior demanda por esses serviços, justifica o surgimento de destinos menos tradicionais como protagonistas para os turistas que buscam aproveitar esse período não somente para as grandes festas de carnaval", afirmou Felipe Tavares, economista-chefe da CNC.

No setor de serviços, em que estão incluídas as atividades de turismo, a CNC estima 66.699 postos temporários em 2024, com 3,1% de efetivação. A perspectiva de crescimento da efetivação é de mais de 137% em relação a 2023, com 2.057 funcionários temporários efetivados em 2024, contra uma variação negativa de 1.507 em 2023.

"Nós acreditamos que o carnaval vai cumprir o seu padrão de ocupação plena de vários segmentos de hospedagem, demanda muito grande de alimentação fora do lar, processos e serviços de catering para atendimento de grupos nas avenidas e no carnaval de rua, como em Salvador, Rio e São Paulo, que são os mais famosos", disse Alexandre Sampaio, diretor da CNC que coordena o Conselho Empresarial de Turismo e Hospedagem.

