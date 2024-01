SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia colombiana prendeu na segunda-feira (29), no Aeroporto Internacional El Dorado, em Bogotá, uma brasileira de 37 anos que transportava na bagagem 130 sapos da espécie Oophaga histrionica.

Conhecido popularmente como sapo-ponta-de-flecha, o anfíbio é classificado como criticamente ameaçado de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês).

De acordo com a polícia, a mulher, que não foi identificada, estava embarcando em um voo para São Paulo, com escala no Panamá, e foi presa pelo crime de tráfico de fauna. Durante as buscas, os policiais encontraram 130 frascos de filme fotográfico camuflados em uma mala, onde estavam os sapos.

No momento da apreensão, os animais já apresentavam sintomas de asfixia e foram levados para um centro de fauna para recuperação.

A espécie, venenosa, colorida e de beleza exótica, é desejada nos mercados internacionais por colecionadores que, segundo a polícia colombiana, chegam a pagar até R$ 5.000 por cada indivíduo.

Os sapos-ponta-de-flecha medem menos de 5 cm e habitam as florestas tropicais úmidas da região do Pacífico, entre o Equador e a Colômbia, além de outros países da América Central e do Sul.

A polícia informou que, após os funcionários solicitarem à mulher a documentação relativa ao transporte de fauna silvestre, ela afirmou que se tratava de um presente recebido de comunidades da região de Nariño, no sudoeste do país.

No entanto, devido à quantidade de espécimes transportadas e ao dano considerável ao ecossistema, foi iniciado o processo de judicialização pelo crime de tráfico de fauna.