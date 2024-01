SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de balsas das travessias Santos-Guarujá e Santos-Vicente de Carvalho, no litoral paulista, será suspenso temporariamente nesta quinta-feira (1º) em função da passagem de um navio cargueiro de grande porte rumo ao terminal do Porto de Santos.

A paralisação, que afeta veículos e pedestres, está prevista para as 11h30, de acordo com a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).

Proveniente da Libéria, na África, o cargueiro MSC Natascha XIII tem 366 metros de comprimento e 48 metros de largura e está transportando contêineres.

A interrupção atende a uma norma da Marinha do Brasil, que determina que as balsas permaneçam atracadas e sem veículos a bordo durante a manobra. Como a operação não depende do controle do Departamento Hidroviário, não há previsão de quanto tempo o serviço ficará paralisado, ressalta a Semil.

Além disso, a interrupção da travessia ocorrerá novamente quando o cargueiro deixar o porto, ainda sem data e horário definidos.