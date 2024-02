SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada com covid-19 nesta quinta-feira (1º). É a terceira vez que Marina é infectada pelo novo coronavírus.

Ministra está sem sintomas graves da doença. Segundo a pasta, Marina está com a vacinação em dia.

Marina se recupera em casa. Os despachos serão realizados remotamente e a agenda pública da ministra foi cancelada em razão do risco de transmissão. A reportagem questionou a pasta se há previsão de retorno da ministra para as atividades presenciais e aguarda o retorno.

Terceira infecção pela doença. A primeira vez que Marina foi infectada ocorreu em junho de 2022, e ela teve sintomas leves e já havia tomado três doses da vacina. A segunda infecção pelo novo coronavírus foi em maio de 2023. Na ocasião, a ministra ficou internada por quatro dias no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, sem quadro grave da doença.

Ministra estaria em evento nesta tarde, em Brasília. Marina participaria de uma entrevista coletiva em conjunto com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para apresentar o balanço do Fundo Amazônia de 2023. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, também estaria presente no evento.