SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma professora de 33 anos foi sequestrada nesta quarta-feira (31) na Vila Leopoldina, na capital paulista, e resgatada nesta quinta-feira (1º) em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A quadrilha foi presa.

Criminosos queriam dinheiro. O ex-marido da vítima foi informado sobre o sequestro e notou movimentações financeiras atípicas na conta-corrente, segundo a Polícia Civil.

A mulher foi sequestrada enquanto saía de seu carro. A professora é do interior de São Paulo e seguia para a casa de um amigo quando foi abordada. Os suspeitos estavam armados e fizeram a mulher entrar em um Peugeot preto. O amigo viu a ação da janela do prédio e acionou a polícia em seguida, conforme divulgado pelo Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

A mulher foi encontrada caminhando em uma comunidade. Os agentes localizaram o carro utilizado no sequestro na avenida Engenheiro Antônio Eiras Garcia, em Taboão da Serra. Dois suspeitos estavam dentro do veículo, e um deles informou a localização da vítima.

Quatro suspeitos foram presos e conduzidos para a Divisão Antissequestro. Além dos dois homens que estavam no carro, outra dupla conseguiu fugir, mas foi encontrada e detida. As equipes envolvidas no caso são do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), da 2ª Delegacia Antissequestro e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do helicóptero Pelicano.