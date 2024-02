SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha na linha 3-vermelha do metrô de São Paulo transformou em caos a volta para casa de quem precisa desse transporte público na capital paulista, no início da noite desta quinta-feira (1º). Há relatos de passageiros presos nos trens por mais de 40 minutos e muitas pessoas tiveram de sair dos vagões e andar pelos trilhos, inclusive em túneis.

Segundo o Metrô, a circulação de trens na linha ocorre com velocidade reduzida, em razão de uma composição que teve os dispositivos de emergência acionados por passageiros, no trecho entre as estações Belém e Bresser, na zona leste.

"Esses acionamentos demandam o esvaziamento do trem, iniciado as 18h34, para a sua retirada de circulação, a fim de normalizar os dispositivos", afirmou.

Por medida de segurança, a circulação foi interrompida e a energia retirada, até a remoção de todos os passageiros, de acordo com a companhia.

Também de acordo com o metrô, por causa deste problema, a velocidade da linha 1-azul foi reduzida, para equilibrar o fluxo na transferência da estação Sé, no centro de São Paulo.

Vídeos publicados na rede social X, (antigo Twitter) mostram pessoas saindo do trem e andando pelos trilhos próximo à estação Belém.

Segundo um passageiro que estava em uma das composições, o Metrô avisou que estava retirando pessoas da via. Em seguida, o trem parou, luzes foram apagadas e começou um tumulto.

Ainda de acordo com ele, usuários forçaram a porta a abrir e o metrô oficializou a evacuação.

Um outro passageiro publicou em rede social que o trem estava há mais de 25 minutos parado dentro do túnel entre as estações Belém e Bresser. Uma mulher relatou que havia gente brigando e passando mal.

O Metrô não deu prazo para normalização do sistema.