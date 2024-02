SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 99 anos, a nadadora holandesa Betty Brussel conseguiu bater três recordes em uma só competição. No último domingo (28), ela completou 400 metros de nado livre em 12 minutos e 50 segundos, diminuindo em quatro minutos o melhor tempo da prova -e também estabeleceu novas marcas para as disputas de 50 metros peito e costas.?

Betty, que nasceu em 1924, competiu na faixa etária de 100 a 104 anos. "Quando estou nadando, não penso em nada. Apenas conto as braçadas e tento encontrar um 'pace' que eu possa sustentar. Na última braçada, dou tudo que tenho", disse ela ao "The Guardian".

A competição aconteceu em um clube da cidade de Saanich, no Canadá. Nascida na Holanda, Betty conta que aprendeu a nadar com seus irmãos nos canais de Amsterdã. Em 1959, ela imigrou com sua família para o país norte-americano, onde criou seus três filhos.

Foi apenas aos 60 anos de idade que Betty decidiu levar o esporte a sério e começou a participar de campeonatos. No entanto, ela se diz "preguiçosa", pois treina só duas vezes por semana. A caixa de medalhas de Betty é tão grande que se tornou pesada demais para ela carregar.

"Não penso nos recordes, apenas nado", contou ela, que no entanto bate novas marcas o tempo todo, já que é uma raridade encontrar pessoas de sua idade competindo em natação.

"Não me sinto velha, só às vezes. Meu filho caçula, que tem 70 anos, diz 'mamãe, a senhora é idosa', mas eu não me sinto idosa. Só quando estou muito cansada", diz. "A piscina me faz esquecer todos os problemas e tristezas. Quando estou na piscina me sinto confiante", relatou.