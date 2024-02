SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deve ter um fim de semana marcado por pancadas de chuva.

Segundo a Defesa Civil estadual, a sexta-feira (2) deve amanhecer com nebulosidade em todo o estado.

À tarde, a junção de fatores como temperaturas elevadas e umidade deve contribuir para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas sobre quase todo o território paulista, com exceção do extremo oeste do estado, onde o tempo deve permanecer firme.

Essas pancadas podem estar acompanhadas de ventos e raios. "Há possibilidade de intervalos com pancadas mais fortes, por isso a atenção deverá ser redobrada para possíveis transtornos", diz a Defesa Civil, em nota.

"Atenção com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra", acrescenta o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu alertas de perigo para tempestades no estado de São Paulo.

De acordo com o instituto, a tendência é de chuva todos os dias na capital paulista, ao menos até a próxima segunda-feira (5). A temperatura máxima no período não deve passar de 26ºC,

Na Baixada Santista, a Defesa Civil afirma que pode haver acúmulo de 120 mm de chuva entre esta sexta e domingo (4). Em Santos, apesar da chuva, os termômetros podem chegar perto dos 30º no fim de semana.

No litoral norte também deve chover nos próximos dias. A temperatura máxima tende a oscilar entre 29°C e 30°C.

JANEIRO COM CHUVA ACIMA DA MÉDIA

De acordo com o CGE, janeiro terminou com chuvas acima da média na cidade de São Paulo. O mês foi encerrado com acumulado médio de chuva de 281,5 mm, 9,7% acima dos 256,5 mm esperados.

Foram 27 dias com chuva em janeiro, e o dia 12 foi o que registrou o maior índice pluviométrico, 56,5 mm.

O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva em determinado local e período. Nesse cálculo, 1 mm de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado.