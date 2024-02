SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No sábado (3), todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade de São Paulo estarão de portas abertas para o atendimento a pessoas com sintomas de dengue. São eles dores no corpo, nas articulações, atrás dos olhos e de cabeça, além de febre alta, mal-estar, falta de apetite e manchas vermelhas no corpo.

A Secretaria Municipal da Saúde adquiriu 200 mil testes rápidos para o diagnóstico da doença.

De acordo com a pasta, o encaminhamento de casos graves para os hospitais municipais, se necessário, seguirá fluxo de prioridade clínica, conforme avaliação médica.

As unidades funcionarão das 8h às 17h. É possível procurar a unidade de saúde mais próxima da residência na plataforma Busca Saúde clicando aqui.

O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde mostra que o distrito de Jaguara, na zona oeste, já é epidêmico para a dengue. Até 22 de janeiro, foram contabilizados 127 casos, com coeficiente de incidência ?critério do Ministério da Saúde para a classificação desse tipo de doença em relação à população? de 534,5. Acima de 300 é considerado epidemia.

Itaquera, na zona leste, tem 188 casos e incidência de 88. No mesmo período, a cidade contabiliza 1.792 casos com incidência de 14,9.

Há três níveis de incidência: baixa, com menos de 100 casos por 100 mil habitantes; média, de 100 e 300 casos por 100 mil habitantes; e alta, com mais de 300 casos por 100 mil habitantes.