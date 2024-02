SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mês de fevereiro chegou e, com ele, o Carnaval bate à porta com o início dos desfiles dos blocos em São Paulo. O pré-Carnaval começa neste fim de semana com atrações como o bloco de Alceu Valença, Chico César, Casa Comigo e Tiago Abravanel no sábado (3), Lexa, Monobloco e Acadêmicos do Baixo Augusta no domingo (4).

Veja a programação:

*

Sábado (3)

Estado de Folia com Chico César

Local: Obelisco do Ibirapuera

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Bloco do Abrava

Local: Avenida Faria Lima, 4150 - Vila Olímpia

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Acadêmicos da Ursal

Local: Rua Fortunato, 64 - Santa Cecília

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Bloco da Favorita

Local: Rua Laguna, 379 - Santo Amaro

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Casa Comigo com Buchecha

Local: Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Ritaleena

Local: Praça Marcia Alberti Mammana - Perdizes

Horário: 12h

Entrada: Gratuito

Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

Local: Obelisco do Ibirapuera

Horário: 13h

Entrada: Gratuito

Bangalafumenga

Local: Avenida Faria Lima, 4150 - Vila Olímpia

Horário: 13h

Entrada: Gratuito

Baile de Carnaval Gueri Gueri com Fundo de Quintal

Local: Rua Funchal, 500 - Vila Olímpia

Horário: 15h

Entrada: Vendas no Ticket360 - A partir de R$ 275,00

Domingo (4)

Beleza Rara com Banda Eva e Bloco Toca

Local: Avenida Faria Lima, 4160 - Vila Olímpia

Horário: 11h

Entrada: Gratuito

Bloco Afro Afirmativo Ilu Inã

Local: Rua Apa, 78 - Centro

Horário: 12h

Entrada: Gratuito

Localiza Aí BB

Local: Avenida dos Metalúrgicos e Igarapé Água Azul - Guaianases

Horário: 12h

Entrada: Gratuito

Bloco da Ursal

Local: Rua Lavradio, 582 - Centro

Horário: 13h

Entrada: Gratuito

Bloco da Lexa

Local: Avenida Marquês de São Vicente, 230 - Barra Funda

Horário: 13h

Entrada: Gratuito

Acadêmicos do Baixo Augusta

Local: Rua da Consolação, 2303 - Consolação

Horário: 14h

Entrada: Gratuito

Monobloco

Local: Obelisco do Ibirapuera

Horário: 14h

Entrada: Gratuito

Bloco das Coleguinhas

Local: Rua Areias Alvas, 287 - M'Boi Mirim

Horário: 14h

Entrada: Gratuito