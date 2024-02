SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 13h20 desta sexta-feira (2).

Zonas norte, oeste, leste, sul, sudeste e centro, além das marginais Pinheiros e Tietê estão em atenção. Alerta foi emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura às 13h20.

Esta sexta-feira (2) deve ter chuva moderada à forte à tarde. Nessas condições o potencial para alagamentos e transbordamentos de rios e córregos permanece elevado.

Atenção com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e a máxima não deve superar os 25°C, com percentuais mínimos de umidade ao redor dos 65%.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Primeira semana de fevereiro será marcada por pancadas de chuva, principalmente nos finais de tarde. A informação é do CGE com base em simulações mais recentes dos modelos de previsão.

O final de semana também será marcado por fortes pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite. No sábado (3), a madrugada será de céu nublado com termômetros em torno dos 19°C e, no decorrer do dia, a máxima atinge os 26°C, com índices mínimos de umidade por volta dos 62%.