SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado nesta quinta-feira (1º) mostra o momento em que uma árvore foi derrubada pela força do vento em Paulo Frontin, no Paraná. O estado está em alerta para tempestades com perigo potencial nesta sexta-feira (2).

Fortes chuvas atingiram o sul do Paraná. Em Paulo Frontin, município que fica a 150 km de Ponta Grossa, uma câmera de segurança registrou uma árvore caindo próximo a uma casa. Um morador de Rio Azul, também no sul do estado, gravou a forte chuva com granizo. Não há desalojados ou desabrigados em Paulo Frontin, segundo a Defesa Civil do PR.

Há um alerta de tempestades com perigo potencial até às 22h desta sexta. Há previsão de ventos intensos, alcançando 60 km/h e queda de granizo. O acumulado de chuva do dia deve chegar a até 50 mm, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta vale para quase todo o Paraná e parte de Santa Catarina. As regiões paranaenses incluídas no aviso do Inmet são Norte Pioneiro, Serrana, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Oeste, Sudeste, Centro Oriental, Metropolitana de Curitiba, Sudoeste e Centro-Sul.

O fim de semana deve ser mais quente e com menos chuva. As temperaturas devem subir no Paraná, especialmente entre as faixas oeste e norte do estado, e chuvas rápidas devem começar a partir da tarde, conforme previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).