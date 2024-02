SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Grande São Paulo e o Vale do Paraíba são as regiões paulistas que concentraram o maior número de casos de dengue em janeiro. Juntas, somaram 8.701 diagnósticos da doença, equivalente a 45% dos casos registrados em todo o estado.

Segundo o CVE (Centro de Vigilância Epidemiolóigica) do governo, São Paulo teve 18.734 casos de dengue até o fim da quarta semana epidemiológica do ano, encerrada em 27 de janeiro.

O DRS (Departamento Regional de Saúde) da Grande São Paulo teve 4.534 casos, enquanto o DRS de Taubaté, que engloba os 39 municípios do Vale do Paraíba, teve 4.167.

O Vale do Paraíba foi a região onde a doença mais avançou em comparação com período similar do ano passado, quando foram confirmados 279 diagnósticos -a alta foi de 1.394%. Taubaté (132 km de SP), por exemplo, já teve 556 casos positivos de dengue, enquanto São José dos Campos (96 km de SP) teve 535.

Na mesma região, a situação de Pindamonhangaba (155 km de SP) é uma das mais alarmantes. A cidade já confirmou 1.930 casos da doença.

Também preocupa o cenário de Jacareí (80 km de SP). Sozinha, a cidade de 235 mil habitantes registrou 1.608 casos de dengue nesse ano, sendo dois fatais. As vítimas eram dois homens idosos, de 84 e 74 anos.

No último dia 29, a Prefeitura de Jacareí declarou estado de emergência e enviou ofício ao Ministério da Saúde solicitando a inclusão do município entre as cidades que receberão a vacina contra a dengue em fevereiro.

O imunizante será disponibilizado, num primeiro momento, a cerca de 500 municípios com alta transmissão da doença e incidência do tipo 2 do vírus. O público-alvo da campanha serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações. Por enquanto, as 11 cidades que compõem a região do Alto Tietê, a leste da Grande São Paulo, são as únicas do estado incluídas na lista do Ministério da Saúde.

Maior cidade do interior, com 1,1 milhão de habitantes, Campinas registrou 1.654 casos de dengue. O DRS da região, que engloba outras 41 cidades, foi o terceiro do estado em volume de confirmações da doença: 2.147 até 27 de janeiro, alta de 590% em comparação com igual período do ano passado.

Em seguida vem a região de Bauru, com 2.126 confirmações de dengue pelo DRS. A cidade de Botucatu (272 km de SP) concentrou parte significativa das ocorrências. Foram 705 casos, contra 6 em janeiro do ano passado. O município também decretou situação de emergência e mobilizou força tarefa para ações de bloqueio de criadouros do Aedes aegypti.

Na mesma região, Dois Córregos (263 km de SP), que tem 27 mil habitantes, já confirmou 472 casos e uma morte pela doença.

Questionada sobre ações de prevenção, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse em nota que "o CVE monitora o cenário epidemiológico dos casos notificados e confirmados e também dos sorotipos circulantes no estado, além de auxiliar permanentemente as ações de combate ao mosquito transmissor de arboviroses, dando apoio técnico aos municípios, que são os responsáveis pelo trabalho de campo para a prevenção à doença".

COMO ELIMINAR FOCOS DE DENGUE

- Tampe a caixa d?água e outros reservatórios de água

- Retire folhas ou sujeiras que podem gerar acúmulo de água nas calhas

- Guarde pneus em locais cobertos

- Guarde baldes e garrafas com a boca virada para baixo

- Realize limpeza periódica em ralos, canaletas e outros tipos de escoamentos de água

- Limpe e retire acúmulo de água de bandejas de ar-condicionado e geladeiras

- Lave as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e bucha

- Jogue as larvas na terra ou no chão seco

- Para grandes depósitos de água e outros reservatórios de água para consumo humano é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida; Utilize areia nos pratos de vasos de plantas

- Retire água de plantas como bambu e bromélias

- Limpe as piscinas

- Guarde ou jogue no lixo os objetos que podem acumular água