SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM) foi baleado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, no final da tarde desta sexta-feira (2).

O policial, atingido por volta das 17h20 na avenida Brigadeiro Faria Lima, foi socorrido ao pronto-socorro da Santa Casa.

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias em que houve o disparo. Atualmente, a Baixada Santista está dentro do raio de uma nova Operação Escudo, iniciada depois da morte do soldado Marcelo Augusto da Silva.

Em agosto passado, o soldado Patrick Bastos Reis, 30, também lotado na Rota, foi morto durante uma ação em Guarujá, também no litoral paulista.

Após o assassinato, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) colocou em ação a Operação Escudo. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre o final de julho e o dia 5 de setembro em Guarujá e Santos.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Naquela ocasião, oito pessoas foram mortas.