SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Polícia Militar) na Baixada Santista deixou dois mortos na madrugada deste sábado (3). Um dos policiais, de 33 anos, foi atingido de raspão no braço em um dos casos, na avenida Francisco da Costa Pires, no bairro São Jorge, em Santos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), um homem ainda não identificado, morreu após ter atirado contra policiais da Rota, considerada a tropa de elite da PM, que estavam em patrulhamento. A ação ocorre em meio a uma nova Operação Escudo, deflagrada na região após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, atingido durante patrulhamento em Santos na sexta-feira (2).

O outro caso, em São Vicente, também aconteceu, segundo a SSP, após um homem não identificado atirar contra agentes da Rota na avenida Sambaiatuba, no bairro Jóquei Club, em São Vicente.

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse, em publicação no X (antigo Twitter), que houve dois confrontos envolvendo as equipes da tropa. "Já os criminosos foram neutralizados pelas equipes de ROTA. Seguimos em operações", escreveu.

Sobre a ocorrência da madrugada deste sábado em Santos, a SSP disse que o homem que teria atirado contra os policiais chegou ser levado para o Hospital Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos. Foram apreendidos uma pistola de calibre 9 milímetros e uma sacola com porções de crack e maconha.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, drogas sem autorização e tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos.

No caso de São Vicente, a ação começou na avenida Sambaiatuba, no bairro Jóquei Club. De acordo com a SSP, agentes da Rota deram ordem de parada a um homem, que teria fugido a pé e atirado na direção dos policiais. Eles revidaram e atingiram o homem, que teria sido socorrido, mas morreu.

Numa casa em que ele teria tentado se esconder, foram encontradas 439 poções de maconha, 113 pinos com cocaína, um caderno de anotações e uma pistola 9 milímetros. O caso foi registrado como resistência, drogas sem autorização, posse e porte ilegal de arma de fogo e morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de São Vicente.

A ação da Escudo para buscar os responsáveis pela morte do soldado Cosmo deve ser tocada em paralelo a uma outra em ação semelhante que já ocorre na Baixada Santista depois da morte do soldado Marcelo Augusto da Silva no dia 26 de janeiro, na rodovia dos Imigrantes, na altura de Cubatão, cidade vizinha a Santos.

A morte dos agentes se soma a outros episódios de violência que têm marcado a região. Em 27 de julho passado, o soldado Patrick Bastos Reis, 30, também lotado na Rota, foi morto durante uma ação em Guarujá, também no litoral paulista.

Após o assassinato, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) colocou em ação a Operação Escudo. Ao menos 28 pessoas foram mortas entre os dias 28 de julho e 5 de setembro em Guarujá e Santos.

Uma segunda fase da Operação Escudo ocorreu na Baixada Santista entre setembro e outubro. Naquela ocasião, oito pessoas foram mortas após um ataque contra um policial militar aposentando em São Vicente.