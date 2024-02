SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dakota Johnson, 34, famosa pela franquia 50 Tons de Cinza, desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (3), para participar do Baile da Vogue 2024.

Ela pisou em solo brasileiro vestindo um conjunto de saia e regata claros ?com direito a decote. O look da artista ainda continha óculos escuros e um coque no cabelo.

De acordo com a Vogue, a atriz é presença confirmada na festa mais fashionista do Carnaval. O evento ocorrerá, na noite deste sábado (3), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com o tema Galáctika.

A viagem da artista ao solo brasileiro também tem como objetivo divulgar seu novo filme: Madame Teia. O longa é todo ambientado no universo de "Homem-Aranha".