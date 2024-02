RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres de nacionalidade ucraniana foram presas por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) traficando ovos de aves ameaçadas de extinção. Elas foram abordadas na BR 116, em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais.

As ucranianas planejavam levar os ovos para o exterior, segundo informou a PRF. Presas em flagrante, elas foram levadas para uma delegacia da PF, onde o caso seria registrado.

Policiais rodoviários encontraram uma estufa com seis ovos de Arara-azul-de-lear. Os agentes em MG receberem informações de inteligência da polícia em Paulo Afonso, na Bahia. Eles interceptaram o veículo onde as ucranianas viajavam no km 409 da BR-116.

A ave é considerada uma das mais raras do mundo, classificada como criticamente ameaçada de extinção. Hoje ela só é encontrada no noroeste da Bahia.

As mulheres confessaram que se tratavam de ovos de aves silvestres, segundo a PRF. E afirmaram que eles seriam traficados para o Suriname, onde seriam vendidos.

Uma das estrangeiras conseguiu destruir cinco dos seis ovos no percurso. Restou, portanto, apenas um ovo intacto.