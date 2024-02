SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ação da Rota na Baixada Santista deixa dois mortos, mercado vê economia em desaceleração em 2024, incêndios em florestas matam ao menos 46 no Chile e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (4).

VIOLÊNCIA

Ação da Rota deixa dois mortos e um policial baleado na Baixada Santista. Mortes ocorreram em Santos e São Vicente, em área sob nova fase Operação Escudo; Segundo a SSP, eles atiraram contra policiais.

MERCADO

Economia brasileira está devagar, quase parando, avaliam consultorias. Expectativa é de aceleração no 2° semestre, mas PIB deve crescer a metade do ano passado.

AMÉRICA LATINA

El Salvador deve aclamar Bukele hoje nas urnas. Popular, presidente licenciado do país centro-americano é favorito à reeleição após driblar veto constitucional a segundo mandato.

OPERAÇÃO LAVA JATO

Léo Pinheiro pede a Toffoli suspensão da multa de R$ 45 milhões da Lava Jato. Defesa do ex-presidente da OAS cita decisões do ministro do Supremo que beneficiaram Odebrecht e J&F.

ARGENTINA

Brasileiro que viveu inflação pré-Real encara disparada de preços na Argentina de Milei. Impacto pode variar de acordo com tipo de moeda recebida, e consumidor vai a mais de um supermercado antes de comprar.

MUDANÇA CLIMÁTICA

Chile decreta emergência após incêndios florestais matarem ao menos 46. Regiões costeira próxima a Santiago é atingida por quase cem focos de chamas; país sofre com fenômeno anualmente.

ALALAÔ

Dez anos após retomada, Carnaval de rua de SP vira refém de marcas para bancar estrutura milionária. Desfiles médios vão custar cerca de R$ 150 mil neste ano, valor mais alto desde 2014; megablocos gastam até R$ 5 milhões.

POLÍTICA

Lula diz a jovem negra que 'afrodescendente assim gosta de um batuque' e provoca reações. Declaração do presidente ocorreu em evento na Grande SP e gerou críticas nas redes sociais.

MUNDO

Mafioso italiano que escapou de prisão com corda feita de lençóis é recapturado. Marco Raduano, sentenciado a 24 anos por tráfico de drogas e outros crimes, foi encontrado na Córsega.

ILUSTRADA

Zeca Pagodinho vai produzir filme baseado na canção 'Deixa a Vida me Levar'. Produção deve misturar ficção e realidade para adaptar um dos maiores sucessos do cantor para os cinemas brasileiros.

OBITUÁRIO

Morre Wayne Kramer, guitarrista do MC5, banda percursora do punk, aos 75. Artista voltou aos palcos após ser solto da prisão, na década de 1980, e tocou com bandas como Rage Against the Machine.

MÚSICA

Miley Cyrus e Billie Eilish se apresentam no Grammy hoje; veja outros artistas. 'Flowers' e 'What Was I Made For?' concorrem a melhor música do ano na premiação transmitida ao vivo neste domingo, às 22h.

ESPORTE

Brasileiro pioneiro na patinação de velocidade no gelo morre aos 23 anos na Suíça. Gabriel Ohnmacht ajudou a organizar o primeiro campeonato brasileiro de sprint; causa da morte não foi divulgada.