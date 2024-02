SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um ataque de enxame de abelhas neste sábado (3) em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um enxame de abelhas atacar foliões que estavam no bloco "Quem é essa aí papai", no bairro Santa Efigênia.

Duas pessoas receberam diversas picadas pelo corpo e foram levadas ao hospital, de acordo com os bombeiros. Houve correria no local depois que os outros foliões se assustaram e tentaram fugir. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

O trio do bloco de Carnaval prosseguiu com o trajeto com ajuda da PM e foi orientado a "acelerar com segurança" na região isolada pelas abelhas.

Neste domingo, os bombeiros encontraram um novo enxame no local e, por isso, parte da colmeia precisou ser exterminada para evitar riscos à população.

A corporação fará nova ação durante à noite, pois ainda há uma quantidade considerável de abelhas no local. A espera é necessária, segundo os bombeiros, porque é neste momento que os insetos estão "mais calmos". O local segue totalmente isolado.