SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 58 anos foi resgatado neste sábado (3) após machucar a perna e ficar três dias perdido em uma região de mata, na cidade de Penha (SC).

Rildo Reinaldo da Silva saiu de casa na quarta-feira (31) para colher orquídeas. Ele acabou caindo de uma altura de cerca de 2 metros, segundo o Corpo de Bombeiros.

A equipe de resgate iniciou as buscas pelo homem logo no dia seguinte, mas sem sucesso. Os bombeiros, com o apoio da Polícia Militar, procuraram por Rildo em uma área em que ele costuma coletar mudas de plantas, analisaram imagens de câmeras de segurança, mas nada foi encontrado.

A equipe de resgate também não conseguiu encontrar nada durante as buscas na sexta-feira (2).

No sábado, às 11h, os bombeiros foram avisados de que o homem havia sido encontrado pela equipe de resgate aéreo da Polícia Militar. Ele foi resgatado com a ajuda de um helicóptero.

Rildo foi encontrado com suspeita de fratura no colo do fêmur direito e machucados pelo corpo. Também apresentou sintomas de insolação e desidratação.

Ele foi levado pelos policiais militares ao Hospital Marieta Konder, em Itajaí.