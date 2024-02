SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece na noite deste domingo a 66ª edição do Grammy, maior premiação da indústria musical. A cerimônia começa às 22h no horário de Brasília e ocorre na Arena Crypto.com, em Los Angeles, com a presença de vários cantores e bandas populares.

O prêmio deste ano tem entre os seus principais indicados as artistas SZA, Taylor Swift, Miley Cyrus, Lana Del Rey e Olivia Rodrigo. Entre as apresentações confirmadas estão a de Cyrus, que deve cantar o megahit "Flowers", e de Billie Eilish, queridinha da premiação que concorre a seis estatuetas, cinco delas pela canção "What Was I Made For", do filme "Barbie".

O público brasileiro pode ver o Grammy pela TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Confira, abaixo, a lista dos principais vencedores.

Álbum do ano

- 'World Music Radio', Jon Batiste

- 'The Record', Boygenius

- 'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

- 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

- 'The Age of Pleasure', Janelle Monáe

- 'Guts', Olivia Rodrigo

- 'Midnights', Taylor Swift

- 'SOS', SZA

Gravação do ano

- 'Worship', Jon Batiste

- 'Not Strong Enough', Boygenius

- 'Flowers', Miley Cyrus

- 'What Was I Made For?', Billie Eilish

- 'On My Mama', Victoria Monét

- 'Vampire', Olivia Rodrigo

- 'Anti-Hero', Taylor Swift

- 'Kill Bill', SZA

Canção do ano

- 'A&W', Lana Del Rey

- 'Anti-Hero', Taylor Swift

- 'Butterfly', Crazy Town

- 'Dance the Night', Dua Lipa

- 'Flowers', Miley Cyrus

- 'Kill Bill', SZA

- 'Vampire', Olivia Rodrigo

- 'What Was I Made For?', Billie Eilish

Melhor performance pop solo

- 'Flowers', Miley Cyrus

- 'Paint the Town Red', Doja Cat

- 'What Was I Made For?', Billie Eilish

- 'Vampire', Olivia Rodrigo

- 'Anti-Hero', Taylor Swift

VENCEDORA

- 'Flowers', Miley Cyrus

Melhor performance pop solo ou grupo

- 'Thousand Miles', Miley Cyrus e Brandi Carlile

- 'Candy Necklace', Lana Del Rey e Jon Batiste

- 'Never Felt So Alone', Labrinth e Billie Eilish

- 'Karma', Taylor Swift e Ice Spice

- 'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers

VENCEDORES

- 'Ghost in the Machine', SZA e Phoebe Bridgers

Melhor gravação de pop dance

- 'Baby Don't Hurt Me', David Guetta, Anne-Marie e Coi Leray

- 'Miracle', Calvin Harris e Ellie Goulding

- 'Padam Padam', Kylie Minogue

- 'One in a Million', Bebe Rexha e David Guetta

- 'Rush', Troye Sivan

VENCEDEORA

- 'Padam Padam', Kylie Minogue

Melhor álbum de pop vocal

- 'Chemistry', Kelly Clarkson

- 'Endless Summer Vacation', Miley Cyrus

- 'Guts', Olivia Rodrigo

- '? (Subtract)', Ed Sheeran

- 'Midnights', Taylor Swift

VENCEDORA

- 'Midnights', Taylor Swift

Melhor álbum de rock

- 'But Here We Are', Foo Fighters

- 'Starcatcher', Greta Van Fleet

- '72 Seasons', Metallica

- 'This is Why', Paramore

- 'In Times New Roman...', Queens of the Stone Age

VENCEDOR

- 'This is Why', Paramore

Melhor performance alternativa

- 'Belinda Says', Alvvays

- 'Body Paint', Arctic Monkeys

- 'Cool About It', Boygenius

- 'A&W', Lana Del Rey

- 'This Is Why', Paramore

VENCEDOR

- 'This is Why', Paramore

Melhor álbum alternativo

- 'The Car', Arctic Monkeys

- 'The Record', Boygenius

- 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', Lana Del Rey

- 'Cracker Island', Gorillaz

- 'I Inside the Old Year Dying', PJ Harvey

VENCEDORAS

- 'The Record', Boygenius

Melhor canção de R&B

- Coco Jones ? ICU

- Halle ? Angel

- Robert Glasper ft. SiR & Alex Isley ? Back to Love

- SZA ? Snooze

- Victoria Monét ? On My Mama

VENCEDORA

- SZA ? Snooze

Melhor performance de R&B

- 'Summer Too Hot', Chris Brown

- 'Back to Love', Robert Glasper featuring SiR e Alex Isley

- 'ICU', Coco Jones

- 'How Does It Make You Feel', Victoria Mone?t

- 'Kill Bill', SZA

VENCEDORA

- 'ICU', Coco jones

Melhor álbum de R&B

- 'Girls Night Out', Babyface

- 'What I Didn't Tell You', Coco Jones

- 'Special Occasion', Emily King

- 'Jaguar 2', Victoria Mone?t

- 'Clear 2: Soft Life', Summer Walker

VENCEDORA

- 'Jaguar 2', Victoria Mone?t

Melhor álbum de country

- 'Rolling Up The Welcome Mat', Kelsea Ballerini

- 'Brothers Osborne', Brothers Osborne

- 'Zach Bryan', Zach Bryan

- 'Rustin? In The Rain', Tyler Childers

- 'Bell Bottom Country', Lainey Wilson

VENCEDORA

- 'Bell Bottom Country', Lainey Wilson

Melhor performance de rap melódico

- 'Sittin' on Top of the World', Burna Boy e 21 Savage

- 'Attention', Doja Cat

- 'Spin Bout U', Drake e 21 Savage

- 'All My Life', Lil Durk e J. Cole

- 'Low', SZA

VENCEDORES

- 'All My Life', Lil Durk e J. Cole

Melhor álbum de música urbana

- 'Saturno', Rauw Alejandro

- 'Mañana Será Bonito', Karol G

- 'Data', Tainy

VENCEDORA

- 'Mañana Será Bonito', Karol G

Revelação do ano

- Gracie Abrams

- Fred Again

- Ice Spice

- Jelly Roll

- Coco Jones

- Noah Kahan

- Victoria Monét

- The War and Treaty

Melhor trilha sonora

- 'Barbie'

- 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'

- 'Os Fabelmans'

- 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'

- 'Oppenheimer'

VENCEDO

- 'Oppenheimer'

Melhor canção para obra audiovisual

- 'Barbie World', de 'Barbie'

- 'Dance the Night', de 'Barbie'

- 'I'm Just Ken', de 'Barbie'

- 'Lift Me Up', de 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'

- 'What Was I Made For?', de 'Barbie'

VENCEDORA

- 'What Was I Made For?', de 'Barbie'