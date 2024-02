SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte por dengue em 2024 no estado.

Vítima era mulher, de 71 anos, com comorbidades. Ela morava em Tenente Portela, município a cerca de 462 quilômetros de distância de Porto Alegre. A confirmação do óbito foi realizada pelo Laboratório Central do Estado.

Mulher faleceu no dia 31 de janeiro. Porém, a causa da morte só foi divulgada nesta segunda-feira (5).

PRINCIPAIS SINTOMAS DA DENGUE

Os sintomas da dengue são variados, mas as manifestações mais comuns são:

- Eritema (mancha vermelha parecidas com alergia);

- Dor no corpo;

- Mialgia (dor muscular);

- Fadiga;

- Dor de cabeça;

- Dor no fundo dos olhos;

- Febre (maior que 38,5ºC);

- Perda de apetite;

- Dor abdominal.

Muitas vezes, os sintomas são leves e passam sozinhos (são autolimitados). A febre, por exemplo, pode não ser alta, e nem será acompanhada de dor de cabeça.

SINTOMAS DE DENGUE EM CASOS GRAVES

Os sintomas da dengue em casos graves são semelhantes ao da doença leve. A diferença é que no terceiro ou quarto dia da infecção ocorre choque hemorrágico (a pessoa perde sangue, o que faz com que o seu coração perca a capacidade de bombear a quantidade necessária para nutrir vários órgãos do organismo), e desidratação severa. Os sinais de alerta são os seguintes:

- Dor abdominal intensa;

- Vômito persistente;

- Respiração acelerada;

- Sangramento de mucosa ou outra hemorragia;

- Fadiga;

- Agitação ou confusão mental.

Algumas pessoas ainda apresentarão quadros neurológicos, como convulsões e irritabilidade.