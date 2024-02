SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, 18, da base do Corinthians, deve prestar depoimento na próxima quarta-feira (7) na 5ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Paulo acerca das circunstâncias da morte da estudante de enfermagem Lívia Gabriele da Silva Matos, 19, após um encontro eu seu apartamento, na noite de terça-feira (30). A informação é de Tiago Lenoir, advogado que o representa.

"O Dimas vai prestar depoimento, provavelmente, na quarta-feira. Estamos falando com a delegada para acertar o dia e o horário", disse Lenoir.

O jogador está fora de São Paulo. No dia seguinte à morta da jovem, ele embarcou para João Pessoa, no estado da Paraíba.

Lenoir enviou para a reportagem o print de um email com o cartão de embarque para comprovar que a passagem para a capital paraibana, onde vive a família do jogador, já estava comprada antes do encontro com Lívia. O email data do dia anterior à morte.

"Ele está fora de São Paulo. Está na Paraíba. Perdeu aquela passagem. Eu vou para São Paulo amanhã. Ainda não sei se a gente se encontra em algum lugar no meio do caminho ou se a gente se encontra em São Paulo", afirmou o advogado.

Dimas foi ouvido na madrugada de quarta (31) no 30º DP (Tatuapé), onde a ocorrência foi registrada como morte suspeita. Desta vez, o depoimento será incluído no inquérito policial em andamento na 5ª DDM.

ENTENDA O CASO

Lívia morreu depois de um encontro com o jogador Dimas Cândido de Oliveira Filho, 18, do sub-20 do Corinthians. Ela apresentou sangramento e desmaiou no apartamento dele no Tatuapé, na zona leste paulistana. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Polícia Militar, o jogador relatou que ele e Lívia Gabriele da Silva Matos se conheceram por meio de uma rede social e mantiveram contato por cerca de um mês. O encontro na terça era o primeiro entre eles.

O advogado do jogador afirmou que o atleta prestou socorro e não houve crime.

Segundo a PM, o jogador declarou que a mulher começou a sangrar e desmaiou durante a relação sexual e ele chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que na residência do jogador havia manchas de sangue. O local passou perícia.

A jovem sofreu um rompimento do saco de Douglas -membrana localizada na parte de baixo do abdômen, entre o útero e o reto. A informação foi confirmada à reportagem pelo advogado que representa a família da estudante de enfermagem, Alfredo Porcer.

O rompimento dessa estrutura é incomum, mas pode ocorrer em determinadas situações, dizem médicos.