SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos foi apreendido por uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarujá na tarde de domingo (4) após furtar uma corrente de ouro avaliada em R$ 10 mil e engolir a joia durante a fuga.

Segundo comunicado divulgado pela prefeitura da cidade da Baixada Santista, no litoral paulista, uma equipe da GCM foi acionada por populares durante patrulhamento de rotina e deteve o adolescente por volta das 13h de domingo. Ele era acusado de ter furtado uma corrente de ouro de um turista na faixa de areia da avenida Miguel Stéfano, na praia da Enseada, na altura da avenida Atlântica.

Após ser avistado pela equipe, o jovem de 17 anos, que fugia de bicicleta, foi capturado pelos guardas em uma rua próxima.

"Ao revistarem o adolescente, nada foi encontrado. No entanto, a vítima do furto chegou ao local onde o indivíduo foi capturado e o reconheceu como autor do crime. A partir daí, as partes foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento da Enseada (UPA), para realização do exame de raio-X, que constatou a corrente no estômago do menor", informou a nota da prefeitura.

Antes de ser apreendido, o adolescente teria tomado três tipos de laxante. No entanto, até a divulgação da nota pela prefeitura municipal, a corrente ainda não havia sido recuperada.

Os GCMs encaminharam a vítima e o adolescente para registro do boletim de ocorrência na Delegacia Sede de Guarujá. A bicicleta que estava sendo usada pelo jovem durante a fuga foi recolhida ao pátio municipal.

Esse tipo de expediente não é novidade na região. Em abril do ano passado, outro adolescente também foi apreendido na mesma praia após furtar e engolir um corrente de ouro de uma mulher e também fugir de bicicleta. Na ocasião, ele estava acompanhado de outro menor, que também foi apreendido na ação policial.