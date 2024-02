SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo anunciou a formação de um COE (Centro de Operações de Emergências) para monitoramento e coordenação de ações de combate à dengue no estado. O objetivo é identificar, a partir da evolução do cenário epidemiológico, as regiões prioritárias para o controle da doença.

"A gente tem hoje acesso ao que está acontecendo em cada região e em cada cidade especificamente. A gente tem acesso a informações de mudança de cenário epidemiológico e nós podemos tomar ações efetivas tanto no combate ao vetor, como na redução de casos graves", disse Eleuses Paiva, secretário estadual da Saúde, que chamou o trabalho de "operação de guerra" durante anúncio no Palácio dos Bandeirantes, nesta terça-feira (6).

Desde o início do ano, o estado de São Paulo registrou 29.386 casos confirmados de dengue, sendo 45 da forma grave da doença, além de quatro óbitos. Cerca de 10 mil casos foram contabilizados na semana epidemiológica encerrada em 2 de fevereiro.

O plano estadual de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, deve incluir campanhas educativas e de comunicação, investimento de R$ 12 milhões em testagem e o repasse de R$ 200 milhões a prefeituras paulistas ao longo do ano. Em algumas cidades, o cenário já é considerado epidêmico.

"Com apoio técnico do Governo de São Paulo e os recursos liberados hoje, as prefeituras poderão investir em suas redes de saúde e emergência, além de realizar ações de limpeza e comunicação em suas cidades", disse o governador em exercício Felicio Ramuth (PSD), responsável pela assinatura do decreto que instituiu o COE nesta terça.

O vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos) assumiu temporariamente o comando do executivo durante viagem do governador à Europa.

Administrações municipais também contarão com o apoio operacional da Defesa Civil estadual para a realização de vistorias e nebulização de inseticidas contra o mosquito. O governo afirma ter aproximadamente 600 máquinas de fumacê à disposição.

Composto por representantes de oito secretarias de estado ?entre elas Saúde, Comunicação e Defesa Civil ?, além do Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde), o grupo deve se reunir semanalmente para discutir estratégias. O primeiro encontro deve ocorrer na próxima quinta-feira (8).

O painel de monitoramento da situação epidemiológica da dengue em São Paulo terá acesso aberto à população e pode ser acessado neste link. A ferramenta permite consultar informações relativas a casos da doença em todo o território paulista.