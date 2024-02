SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rua da Consolação, na região central de São Paulo, foi parcialmente interditada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) na manhã desta terça-feira (6) devido a um solapamento da pista. A interdição é no sentido centro, junto à rua Piauí.

Apenas uma faixa está liberada para o trânsito de veículos. A interdição deve durar o dia todo para a execução dos trabalhos. O trânsito na região está congestionado com os veículos trafegando por apenas uma das faixas.

O solapamento do solo foi causado por um vazamento que ocorre há alguns dias.

A Sabesp afirmou que trabalha no reparo da rede de distribuição de água no local. O serviço foi iniciado na noite de segunda, e se estenderá ao longo de toda esta terça. O abastecimento de água na região, de acordo com a Sabesp, não está prejudicado.

A companhia pediu desculpas pelo transtorno e disse que está à disposição dos clientes pelo 0800-055-0195 e pelo site.

Ivane Lopes, moradora na região, acredita que o trânsito vai ficar complicado no horário de pico.

"Eu não tinha notado nada de diferente na rua, mas ontem, meu marido avisou sobre a obra. Hoje eu vi as máquinas trabalhando. Tem muitos carros fazendo desvios pelas ruas próximas. Acredito que por volta das 16h ou 17h vai começar a complicar bastante o trânsito aqui", disse.

Agentes da CET sinalizam e orientam o trânsito na região. A companhia incluiu informações sobre o bloqueio nos painéis de mensagens, como alerta para os motoristas que circulam pela região.

Há um desvio pela rua Dona Antônia de Queiroz e rua Augusta para veículos leves.

Os ônibus seguem normalmente pela rua da Consolação. Há ainda outras opções para os motoristas, que podem seguir pela rua Augusta ou pelas avenidas Nove de Julho e Angélica, no sentido do centro.