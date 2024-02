SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato de uma mulher de 33 anos, morta com pelo menos 10 tiros na frente da casa de uma amiga com quem conversava, no último domingo (4), em Ribeirão Preto (SP).

Dayane Isabel Roncari estava sentada e conversava com uma amiga quando foi baleada. Testemunhas relataram à polícia que dois homens encapuzados desceram de um veículo, fizeram diversos disparos contra a vítima e fugiram em seguida. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

A polícia foi acionada para prestar socorro, mas quando chegou ao local, a publicitária já estava morta. Os criminosos utilizaram duas pistolas de calibre 9 mm e efetuaram 30 disparos. Até o momento, eles não foram identificados.

Publicitária já foi presa em 2018 por suspeita de matar uma jovem de 18 anos. O crime, ocorrido em outubro daquele ano, teria sido motivado por ciúmes. Dayane teria perseguido e atropelado a vítima ao vê-la em uma motocicleta com seu ex-namorado, Wendell Souza de Almeida, que na época sofreu múltiplas fraturas. Na ocasião, a defesa de Dayane alegou que ela não tinha a intenção de atropelar as vítimas. Dayane chegou a ser condenada no ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, mas recorria em liberdade.

A morte de Dayane Isabel Roncari é investigada pela Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. Os investigadores trabalham com a hipótese de execução.