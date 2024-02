SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou que o rodízio municipal de veículos ficará suspenso durante o Carnaval e retornará apenas no dia 15.

Suspensão para carros estará em vigor entre a próxima segunda (12) e quarta-feira (14).

Decisão ocorre em razão da "previsão de redução na circulação de veículos durante o período do feriado". As informações são da SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito).

Outras restrições existentes na cidade serão mantidas no período.

Confira abaixo as medidas que continuarão valendo no período do feriado:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

- Faixas exclusivas de ônibus não estarão liberadas.