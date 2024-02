RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tauã de Oliveira Francisco, conhecido como Tubarão e suspeito de liderar milícia no Rio de Janeiro, foi morto nesta terça (6) após atirar uma granada contra policiais civis que tentavam prendê-lo, de acordo com o delegado Moysés Santana, titular da DRF (Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos). Nenhum agente ficou ferido.

Segundo a polícia, Tubarão era apontado como liderança em Seropédica e outras áreas da Baixada Fluminense. Investigações apontam que ele integrou a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso na véspera de Natal, e seria um dos dissidentes da quadrilha.

Tubarão foi morto a tiros durante operação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

"Nós cercamos a residência dele, demos comando para que ele se entregasse e mesmo com a casa completamente cercada ele decidiu resistir à ação. Efetuou diversos disparos e jogou uma granada contra os policiais que, para se defenderem, efetuaram disparos e o Tauã foi neutralizado", disse Santana em entrevista coletiva na Cidade da Polícia, na zona norte.

Na segunda (5), três suspeitos de integrar a milícia de Tubarão em Seropédica foram presos em operações distintas.

Segundo a Polícia Civil, na primeira ação foram presos dois suspeitos, e com eles foram apreendidos um fuzil calibre 556, um carregador de fuzil, 31 munições intactas calibre 556, 44 munições deflagradas, roupas camufladas e um veículo clonado.

Em outra operação, os agentes prenderam um suspeito com uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada ?o homem foi preso em flagrante por posse de arma com numeração suprimida.

