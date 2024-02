SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta-feira (7) deve ser marcada pela presença de sol entre nuvens, o que poderá elevar a sensação de calor e clima abafado em todo o estado de São Paulo, segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual.

A partir do meio da tarde, entretanto, a soma de temperaturas elevadas com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia criará condições para pancadas de chuva isoladas, que podem estar acompanhadas de raios, vento e até mesmo de granizo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo, o sol forte e o calor devem predominar nos próximos dias, com taxas mínimas de umidade do ar acima dos 40%. É esta a combinação que favorece a sensação de tempo abafado.

"Os atuais modelos meteorológicos não indicam risco para acumulados expressivos [de chuva], porém, como haverá tempestade, recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis, pois há risco para transtornos", alertou a Defesa Civil estadual.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura na cidade de São Paulo deve variar entre 19°C e 32°C nesta quarta-feira.

CARNAVAL

Para quem está pensando no Carnaval ?a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte paulistana, acontece nesta sexta (9)?, a expectativa é de aumento de nebulosidade e chuvas irregulares, afirma a Climatempo Meteorologia.

No litoral, as condições de tempo não mudam no fim de semana e na segunda-feira (12), que devem ter sol, tempo abafado e pancadas de chuva localizadas na parte da tarde (sem grandes impactos), também de acordo com a Climatempo.

PELO BRASIL

Informativo meteorológico publicado pelo Inme t aponta que, até a próxima segunda-feira, acumulados de chuva com valores acima de 60 milímetros (mm) podem atingir áreas das regiões Norte e Centro-Oeste, bem como os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro no Sudeste.

No Sul, a previsão indica onda de calor nos três estados, com temperaturas 5ºC acima da média por um período de até três dias. Em Porto Alegre, os termômetros podem marcar até 38°C no sábado (10), segundo o Inmet.