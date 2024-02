SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um caminhão tombar e explodir em uma rodovia nesta quarta-feira (7) no Paraná.

A carreta que carregava álcool tombou em uma curva, saiu da pista e começou a pegar fogo. O acidente aconteceu durante a tarde no KM 323 da BR 376, no município de Ortigueira.

A criança de 6 anos morreu no local. Os tanques explodiram após isolamento do local, informou a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Civil investiga o acidente e solicitou uma perícia.

O casal conseguiu sair do caminhão. As duas pessoas ficaram com queimaduras de terceiro grau e foram encaminhadas para um hospital. Ainda não há informação sobre seus estados de saúde.