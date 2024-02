SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A abertura oficial do Carnaval de Salvador será realizada nesta quinta-feira (8) com um encontro de trios elétricos e desfiles de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê.

A cerimônia de abertura começa às 16h em um palco em frente ao Cine Glauber Rocha onde, ao som da banda Didá, será realizada a entrega simbólica das chaves da cidade para o Rei Momo pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O ato simbólico terá a presença de representantes de blocos afro homenageados no tema da festa deste ano, como Filhos de Gandhy, Muzenza, Cortejo Afro, além do Ilê Aiyê, entidade pioneira que completa 50 anos em novembro.

O ato será seguido do encontro de trios entre Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, BaianaSystem e Ilê Aiyê, que será homenageado pelos demais artistas, que cantarão músicas do bloco afro.

Os trios seguirão por um trecho de cerca de dois quilômetros pela avenida Carlos Gomes e encerrarão o desfile na altura da Casa d?Itália, nas proximidades do largo do Forte de São Pedro.

O circuito do Campo Grande abre alas para o samba com desfiles dos blocos Alerta Geral (com Xande de Pilares e Fundo de Quintal), Pagode Total (com É O Tchan), Amor e Paixão (com Nelson Rufino), Bloco da Capoeira (com Tonho Matéria) e o bloco afro Bankoma.

Nos trios elétricos independentes haverá desfiles de Daniela Mercury, Xanddy Harmonia, Afrocidade, Mudei de Nome e Márcia Castro.

No circuito Barra-Ondina, os destaques são os desfiles do bloco de Quinta, com Bell Marques, e Os Mascarados, que será comandado pelo cantor Jau e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A cantora Ludmilla vai comandar um trio elétrico nesta quinta-feira, assim como a banda Psirico, que estará à frente do trio Afropunk ?com participações de Larissa Luz. Vandal, e Lunna Montty.

Desfilam em trios abertos ao público Ludmilla, Solange Almeida, Leo Santana e as bandas Jammil, É o Tchan, Araketu e Timbalada. Ao todo 33 elétricos desfilam no circuito nesta quinta.

Após a saída do último trio, a região do Farol da Barra abre espaço para a música eletrônica com shows de Pedro Sampaio e DJ LA na Torre Beats.

Nos próximos dias, espaço terá novos expoentes da cena eletrônica baiana como Pivoman, Manigga, Gabi da Oxe, DJ Libre Ana, Lunna Montty, RDD.

No Pelourinho, haverá apresentações em palcos de Baby do Brasil, Filhos de Jorge, Mambolada, Márcia Castro, Duas Medidas e Carlos Pitta. No circuito Batatinha, entre a Praça Castro Alves e a Praça da Sé, desfilam blocos como Expressão Negra, Filhos da Feira Malcom X e Korin Efan.