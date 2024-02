CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (7) para tentar encontrar os responsáveis pela morte de um veado na região do Parque Nacional do Iguaçu.

A investigação foi aberta depois da publicação em redes sociais de dois vídeos que indicam a caça ilegal.

Um deles mostra a perseguição ao veado no rio Iguaçu. O outro vídeo mostra o animal morto..

O rosto do homem que pilota um jet ski no rio Iguaçu enquanto persegue o veado não aparece nos vídeos.

Ele próprio filma o animal no rio tentando se afastar do jet ski. "Só pegar", diz o homem.

No outro vídeo, o homem exibe o animal já morto: "Aqui mata sem machucar o bicho", diz ele.

Na manhã de quarta, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu.

Segundo a PF, estão sendo realizadas diligências e perícias para tentar identificar o homem.

"Ressalte-se que a morte do animal gerou revolta na população local, tendo em vista a crueldade do investigado", diz a PF.

A punição prevista na legislação para o crime de caça ilegal é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

A pena pode ser aumentada quando se trata de caça ilegal cometida dentro de uma unidade de conservação.