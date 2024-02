SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A turnê anual da Banda do Seu Lalá dura quatro dias, no máximo, sempre na cidade de São Paulo. Começa no domingo de Carnaval e termina na Quarta-Feira de Cinzas. O período, apesar de curto, é suficiente para deixar admirados e saudosos muitos paulistanos.

O grupo, completando uma década, se propõe a fazer minuciosa curadoria de antigas marchinhas, escritas por compositores celebrados. João de Barro, Ary Barroso e Dalva de Oliveira fazem parte do repertório, mas é Lamartine Babo, cujo apelido dá nome ao conjunto, a maior fonte de inspiração dos músicos.

Lamartine, nascido há 120 anos na cidade do Rio de Janeiro, chegou à apoteose da cultura brasileira. Ele compôs canções que são hoje parte do imaginário nacional, caso de "O Teu Cabelo Não Nega", além dos hinos dos quatro grandes clubes do futebol carioca -Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo.

"A alma do Carnaval nasceu com Lalá. Ele foi um mestre e nos presenteou com canções fantásticas", diz Pedro Mourão, 69, vocalista e fundador da banda.

O projeto foi iniciado na escola de música da qual o homem é proprietário, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Ele costumava tocar marchinhas antigas para alunos e ficava encantado com os arranjos e a interpretação. Começou então a pesquisar e estudar aquelas partituras para reproduzi-las usando instrumentos próprios.

"Junto a outro professor, transcrevi o máximo de composições que pude. Muitas esquecidas, caso de joias deixadas pelo Pixinguinha", relata Mourão. Depois, foi unir quase duas dezenas de músicos -saxofonistas, trombonistas, trompetistas e cantores- e ir à prática.

A princípio, as melodias eram tocadas apenas para pupilos do centro de ensino, mas a coisa foi crescendo e logo deixou as salas de aula. Havia demanda por apresentações em vários cantos da cidade.

Os membros, porém, aspiravam promover um grande evento. Algo a carregar a identidade do coro. Surgiu então um baile de Carnaval dominical à moda antiga, convidando mascarados e cabrochas ao salão para cantarolar com a Banda do Seu Lalá. Foi um sucesso, e a tradição foi mantida.

Alguns shows podem acontecer depois, mas a patuscada há anos organizada na casa de shows Mundo Pensante, na Bela Vista (centro), é a data mais importante para eles. "Jovens e velhos. Pobres e ricos. Todos se unem para festejar conosco. É lindo, e mantém vivos os verdadeiros poetas da nossa festa", diz, emocionado, Pedro Mourão.

Além dele, a atual composição tem Rita Maria, Paula Klein, Lua Reis, André Mourão, Paulo Padilha, Renato Alves, Rodrigo Mourão, Maurício Freire, Chocolate, Alessandro Ribeiro, Thiago Souza, Vinícius Alves, Celso Marques, Reka Ortega, Arnaldo Nardo e Matheus Marques.

BAILE DA BANDA DO SEU LALÁ

Onde: Mundo Pensante - rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quando: Domingo, 11 de fevereiro, das 21h às 5h

Ingressos: A partir de R$ 45; vendas no site do espaço