SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval deve colocar aproximadamente 3,2 milhões de veículos nas principais rodovias de São Paulo, de acordo com estimativa da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Na saída da capital, o trânsito deve começar a pesar já a partir das 11h desta sexta-feira (9). Esta é a expectativa para o sistema Anchieta-Imigrantes, principal ligação entre a cidade de São Paulo e a Baixada Santista.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra o sistema, 515 mil veículos devem descer a serra. Para atender a demanda será implementada a Operação Descida, com sete pistas em direção à Baixada e três no sentido capital, que fica em vigor até o fim da noite de sábado (10).

A Operação Descida será retomada no domingo (11), das 8h às 15h, e na segunda (12), das 9h às 12h.

Na noite de segunda começa então a Operação Subida, com oito pistas rumo à cidade de São Paulo, entre as 20h e a meia-noite. O mesmo ocorre na terça (13), a partir das 10h.

Para a rodovia dos Tamoios são esperados cerca de 208 mil veículos a Quarta-feira de Cinzas. A estrada é o principal caminho para quem viaja até as cidades do litoral norte paulista.

O tráfego deve ficar carregado na tarde de sexta, em direção ao litoral, e na quarta de manhã, para São José dos Campos.

No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, a expectativa é que cerca de 700 mil veículos passem pelos dois sentidos das rodovias durante o Carnaval. Entre outros, as duas estradas são usadas para quem quer chegar à rodovia dos Tamoios.

O movimento deverá se intensificar já a partir desta sexta. No sábado, o tráfego tende a aumentar novamente entre as 4h e as 19h. No domingo (11) é esperado trânsito mais intenso das 8h às 13h. Para o retorno, o fluxo de veículos deve crescer na terça, das 10h às 23h, e na quarta (14), das 7h às 20h.

De acordo com a Artesp, cerca de 1 milhão de veículos devem passar pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, com horários de maior movimento para o interior previstos das 16h às 19h de sexta e das 10h às 13h de sábado. Para o retorno, o trânsito deve ser intenso entre as 16h e as 20h de terça-feira.

A Operação Caminhão estará em vigor durante o feriado, direcionando veículos pesados que seguem pela Bandeirantes com destino à capital para a via Anhanguera. A ação ocorrerá no trecho entre o km 48 e o km 23, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes para melhorar a distribuição do tráfego.

Na Castello Branco e na Raposo Tavares, também caminhos para o interior, é estimado um fluxo de 778 mil veículos. Os horários de maior movimento serão na sexta-feira, entre as 15h e as 20h, e no sábado, das 9h às 13h. Na volta para a capital, o trânsito deve se intensificar a partir das 15h de terça.

Nos trechos sul e leste do rodoanel Mario Covas, estima-se a circulação de aproximadamente 880 mil veículos no feriado. Já o trecho oeste espera 1,2 milhão de veículos.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO CARNAVAL

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

**Sentido Baixada Santista**

- Sexta (9): a partir das 11h

- Sábado (10): durante todo o dia

- Domingo (11): das 8h às 15h

**Retorno**

- Segunda-feira (12): das 9h às 12h

- Terça-feira (13): a partir das 10h

RODOVIA DOS TAMOIOS

**Sentido litoral norte**

- Sexta-feira (9): a partir das 15h

- Sábado (10): a partir das 8h

**Retorno**

- Terça-feira (13): a partir das 12h

- Quarta-feira (14): a partir das 8h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

**Saída**

- Sexta-feira (9): das 11h à meia-noite

- Sábado (10): das 10h às 13h

**Retorno**

- Terça-feira (13): das 16h às 20h

AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

**Saída**

- Sexta-feira (9): a partir das 8h

- Sábado (10): das 4h às 19h

- Domingo (11): das 8h às 13h

**Retorno**

- Terça-feira (13): das 10h às 23h

- Quarta-feira (14): das 7h às 20h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

**Saída**

- Sexta-feira (9): das 15h às 20h

- Sábado (10): das 9h às 13h

**Retorno**

- Terça-feira (13): a partir das 15h

RODOANEL

**Saída**

- Sexta-feira (9): a partir das 15h

- Sábado (10): a partir das 8h

**Retorno**

- Terça-feira (13): a partir das 14h

_Fontes: concessionárias_