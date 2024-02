SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde iniciou nesta quinta-feira (8) a distribuição das vacinas contra dengue. Receberão o primeiro lote, com 712 mil doses, os estados de Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo e Maranhão, bem como o Distrito Federal.

De acordo com a pasta, o Distrito Federal e Goiás já receberam as primeiras remessas da Qdenga e os demais irão receber o imunizante ao longo dos próximos dias. A partir da entrega, caberá à gestão estadual a distribuição para os primeiros 315 municípios, o equivalente a 60% das 521 cidades.

As cidades foram escolhidas a partir de critérios definidos pelo ministério em conjunto com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).

Inicialmente, a vacina será aplicada em crianças de 10 a 11 anos e, conforme a farmacêutica Takeda for entregando novos lotes, o grupo será ampliado.

O público-alvo da vacinação, de 10 a 14 anos, foi acordado entre os conselhos representantes dos secretários de saúde estaduais e municipais, seguindo a recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do ministério e a OMS (Organização Mundial da Saúde).

"O início da vacinação por essa faixa etária é uma estratégia que permite que mais municípios recebam as doses neste primeiro momento, diante do quantitativo limitado de vacinas disponibilizadas pelo laboratório fabricante", justificou a Saúde.

"A escolha pelo início da imunização nas crianças de 10 a 11 anos também é baseada no maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos", acrescentou.

A previsão é de que todos os 521 municípios escolhidos recebam doses para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos até a primeira quinzena de março. Com o recebimento das 6,5 milhões de doses previstas pelo laboratório para este ano, o ministério prevê a vacinação de todo o público-alvo de forma progressiva, ao longo dos próximos meses.