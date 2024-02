SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que há no inquérito de Moraes que mira Bolsonaro, pena de alvos da PF por golpismo pode chegar a 23 anos, STF decide que estatal tem de justificar demissão de concursado e outras notícias para começar esta sexta-feira (9).

JUSTIÇA

Inquérito de Moraes de milícias digitais que mira Bolsonaro inclui vacina, joias e golpismo. Operação que mira ex-presidente está incluída em investigação que acumula cinco eixos.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Valdemar é preso por posse ilegal de arma, e PF encontra também pepita de ouro. Presidente do PL foi alvo de busca e apreensão nesta quinta em operação que apura tentativa de golpe de Estado.

STF

Pena de alvos da PF por golpismo pode ultrapassar 23 anos de prisão. Moraes diz que apurações mostraram tentativas de golpe de Estado e de abolir instituições democráticas.

CONGRESSO NACIONAL

Mourão pede ação de chefes das Forças Armadas contra 'condução arbitrária' de processos. Após discurso na tribuna do Senado, ex-vice-presidente disse defender que investigação contra militares vá para Justiça Militar.

POLÍTICA

Zema é vaiado e ouve gritos de 'vacina, sim' ao lado de Lula em Minas. Governador de Minas participa de evento com o presidente da República em Belo Horizonte.

JUSTIÇA

STF decide que estatal tem de justificar saída de concursado demitido sem justa causa. Voto que prevaleceu exige fundamentos razoáveis em dispensa sem enquadrar em hipóteses da justa causa.

ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte dos EUA sinaliza que não vai barrar Trump das primárias. Juízes se mostram céticos ao uso da 14ª Emenda por estados para banir um candidato em uma eleição nacional.

DENGUE

Veja 4 dicas de infectologistas para afastar o mosquito da dengue. Atenção deve ficar redobrada com o calor, festas de Carnaval e alta de casos em todo o país; confira algumas medidas efetivas.

MILÍCIA NO RJ

PM suspeito de matar agente que investigava milícia recebia R$ 20 mil de Zinho, aponta investigação. Subtenente foi retirado da corregedoria após denúncia de propina e monitorava a vítima, afirma a polícia; ele nega o crime.

DANIEL ALVES

Defesa de Daniel Alves é considerada 'frágil' e brasileiro deve ser condenado. Jornais europeus destacam julgamento do ex-jogador em Barcelona.

VIOLÊNCIA

Polícia investiga se pai e filho morreram após um atirar contra o outro em Mato Grosso. Apuração preliminar indica que jovem foi surpreendido por tiro efetuado pelo pai e revidou.

RIO DE JANEIRO

Homem é baleado à queima-roupa por policial na avenida Brasil, no Rio. Momento em que PM atira na vítima foi filmado; corporação diz que agente foi preso em flagrante por homicídio culposo.

JUSTIÇA

SBT vai ao STJ para tentar voltar com o Show do Milhão em briga com a Sony. Dona do Quem Quer Ser um Milionário? está em pé de guerra com a emissora de Silvio Santos desde 1999, e afirma que programa de perguntas e respostas é um plágio de sua atração,

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil é salvo pelo VAR, vence a Venezuela e ganha vida na disputa por vaga olímpica. Seleção brasileira vence por 2 a 1 e depende apenas de suas forças na rodada final.