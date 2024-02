- Confira a programação dos blocos de carnaval no Distrito Federal

Confira a agenda completa:

SEXTA-FEIRA (9)

Carnaval Urgente - 17h às 1h - Setor Bancário Sul, Quadra 2 (próximo ao Calaf)

Parece mas não é - 16h às 23h - QE 40 Final da Rua 21 - Polo de Modas - Guará II

SÁBADO (10)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte

Mama Tá Difícil - 10h às 19h – Setor Comercial Sul – Asa Sul

Mvuka - 17h às 22h - Setor de Diversões Sul - Praça Central Conic – Asa Sul

Pais e Filhos - 10h às 16h - Mini Trio – Estacionamento 12 do Parque da Cidade – Asa Sul

Rebu O Bloco - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Concentra Mais Não Sai - 15h às 22h – EQN 404/405 – Asa Norte

Na Batida do Morro - 13h às 19h - Setor Comercial Sul (Quadras 4 e 5) – Asa Sul

Galinho de Brasília - 14h às 22h – SBS 3/4, estacionamento da Caixa Cultural – Asa Sul

Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc) - 16h às 22h - entre o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho - Cruzeiro

Bloco Baile da Piki - 14h às 22h - Praça Estação 16 Sul, em frente ao metrô Arniqueiras - Águas Claras

Mamãe Taguá - 13h30 às 20h30 - Taguaparque - Estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

Araaxxta - 16h às 00h - salão comunitário - Candangolândia

Brincantes do Gama - 15h às 19h - Praça Lourival Bandeira (do Cine Itapuã) – Gama

Calango Misturado - 14h às 19h - Quadra 2, Área Especial – Varjão

Bloco Alafia - 16h às 23h - EQNP 1/5 Área Especial – Ponto de Cultura Filhos do Quilombo – Ceilândia

CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32 Área Especial G – Ceilândia

DOMINGO (11)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

Baratinha - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade - Estacionamento 12 – Asa Sul

Deficiente é a Mãe – 11h - Unaparque – Parque da Cidade no Estacionamento 10 – Asa Sul

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte

Charretinha + Tropicaos - 12h às 19h - Praça da Igreja, Praça Nelson Corso, Quiosque da Maria - Lote 1 - Vila Planalto

Harmonia do Sampler - 15h às 20h - Primo Pobre - CLN 203, bloco D, Loja 73 – Asa Norte

DesMaiô - 11h às 16h - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Batunkejé - 15h às 19h - Praça da Resistência - Vila Telebrasília

Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária – Asa Norte

Vamos FullGil - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Raparigueiros - 17h às 23h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Bloco das Montadas - 10h às 18h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Samba da Mulher Bonita - 14h às 18h - Praça Central - Paranoá

Seca Pimenteira - 10h às 18h - Feira Permanente - Riacho Fundo II

Sem Eira Nem Beira - 16h às 21h - Praça São Sebastião (Praça da Igrejinha) - Planaltina

Menino de Ceilândia - 14h às 22h - CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB – Ceilândia

CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32, Área Especial G – Ceilândia

SEGUNDA-FEIRA (12)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

Deficiente é a Mãe – 15h às 18h - CRS 506 - W2 Sul, Infinu - 18h às 20h –

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte

Vai com as Profanas - 10h às 16h - Setor Comercial Sul, Setor Carnavalesco – Asa Sul

Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul

Bloco Sustentável do Patubatê - 15h às 19h - Setor Comercial Sul, Setor Carnavalesco – Asa Sul

Bloco Carnapati - 8h às 13h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Concentra Mais Não Sai - 15h às 22h – EQN 404/405 – Asa Norte

Aparelhinho - 10h às 18h – Setor Bancário e Galeria dos Estados - Asa Sul

Bloco do Amor - 15h às 21h - Via de serviço S2 – Asa Sul

Divinas Tetas - 11h às 17h - gramado entre o Sesi Lab e a Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Baratona - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul

Afro Àsé Dúdú - 16h às 22h - Taguaparque - Estacionamento em frente ao Centro Cultural – Taguatinga

TERÇA-FEIRA (13)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

Bloco Têrêtêtê - 11h às 19h - W3 507 Sul – Colabora Mix – Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Pega Ninguém - 15h às 19h - Circuito Carnavalesco - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410 – Asa Norte

Pacotão - 14h às 20h30 – 302 Sul a 504 Norte, pela contramão da W3 – Asas Sul e Norte

Portadores da Alegria - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul

Carnafamília - 16h às 00h - Parque de Exposições de São Sebastião – São Sebastião

CarnaSarau – 16h às 23h59 - Praça da Bíblia, QNP 19 - P. Norte – Ceilândia

Vem Kem Quer - 14h às 23h - Avenida Central (ao lado da UBS 01) - Estrutural

Filhos da Ema - 14h às 22h - Praça Central da Quadra 407 - Recanto das Emas

Groove do Bem - 16h às 23h - Taguaparque no estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

QUARTA-FEIRA (14)

Gagá...Vião do Cruzeiro - 10h às 20h - Estacionamento do Ginásio de Esportes - Q 811 - Cruzeiro Novo

