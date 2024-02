SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Anchieta (SP-150) tem o tráfego de veículos bloqueado no sentido litoral, na manhã desta sexta-feira (9). De acordo com a concessionária Ecovias, no km 41, na altura de São Bernardo Campo (ABC), um caminhão pegou fogo.

A opção para quem segue para a Baixada Santista é utilizar a rodovia dos imigrantes (SP-160).

Para quem vem do litoral, a rodovia na rodovia Cônego Domênico Rangoni (SPA -248) está interditada no km 1, para evitar que os motoristas subam pela Anchieta.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ficou concentrado na cabine do caminhão, que carregava cloro líquido. Houve vazamento mínimo, segundo a corporação.

O fluxo no trecho foi bloqueado desde às 7h40. Ninguém ficou ferido, mas ainda é preciso fazer o trabalho de remoção do caminhão e limpeza da via antes da liberação do fluxo.

A partir das 11h, a concessionária ativa a Operação Descida (7X3), quando o motorista utiliza as pistas norte e sul da via Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes. A operação fica em vigência até as 23h59.