SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um militar do exército atirou em duas pessoas que teriam tentado realizar um assalto nesta quinta-feira (8) a noite durante o Carnaval em Olinda (PE). Um deles morreu.

O militar de folga reagiu ao assalto e atirou contra os dois homens. O caso aconteceu durante a abertura do Carnaval de Olinda, no bairro do Carmo, e o PM relatou que cerca de seis homens o abordaram.

Os dois feridos foram levados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas um deles morreu em seguida. A identidade dos três não foi informada pela Polícia Civil.

O suspeito que sobreviveu será autuado em flagrante por tentativa de roubo. A 9ª DP de Homicídios está realizando a investigação. Um simulacro de arma de fogo foi apreendida.

A Polícia Militar ainda não disse se a conduta do agente será investigada. O militar do exército se apresentou à delegacia após o ocorrido.

Momento antes, a governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que ''Pernambuco estava pronto para ter o Carnaval mais seguro da sua história''. Ela contou que mais de 67 mil jornadas extras seriam feitas e um recurso de cerca de R$ 12 milhões foi aplicado.